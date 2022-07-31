الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ممثلة في مركز ذكاء وبشراكة إستراتيجية ورعاية رسمية مع وزارة الرياضة تحدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة؛ بهدف تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول تطويرية وتقديم منتجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في أكثر المجالات استفادة من هذه التقنيات وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار.وأوضحت "منشآت"، أن الخط الزمني للتحدي يتضمن مرحلتين؛ الأولى تكون عبر الإنترنت، والثانية من خلال المشاركة في الهاكثون، حيث سيتم استقبال طلبات تقديم الحلول حتى تاريخ 21 أغسطس 2022، وذلك عبر الرابط :https://www.thakaa.sa/challenges/sports-challenge، في حين سيكون إعلان الفرق المرشحة في 24 أغسطس، فيما ستبدأ مرحلة الهاكثون بالعمل مع المرشدين من 25 أغسطس وحتى 8 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 10 سبتمبر 2022م، فيما سيقدم الشريك الإستراتيجي للتحدي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" العديد من الخدمات الدعمة للتحدي.ويتضمن التحدي 8 مسارات؛ حيث يستهدف مسار التدريب الرياضي تقديم حلول رؤية الحاسوب والواقع الافتراضي لتحسين أداء الرياضيين وتقييم الوضعيات الرياضية في التدريب، كما يستهدف مسار التحليلات الرياضية مساعدة المحللين الرياضيين على التنبؤ بنتائج المباريات، في حين يستهدف مسار الرعاية الصحية تقديم حلول وأدوات تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات الصحية للاعبين.ويشمل التحدي كذلك مسار البث والتغطيات الإعلامية، والذي يقوم على تقنية التعلم العميق لإنشاء مونتاج رياضي مؤتمت بالكامل، ويستهدف مسار الرياضة المجتمعية تقديم حلول تقنية تمكن وتشجع المجتمع على ممارسة الرياضة، في حين يستهدف المسار المفتوح المشاركة بحلول عبر الذكاء الاصطناعي لتحسين قطاع الرياضة والأطراف المعنية به، وأما مسار تجربة الملاعب فيستهدف استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتعزيز تجربة الجمهور.ويضم التحدي مجموعة من الأنشطة المصاحبة والمتمثلة في تقديم الاستشارات المكثفة من قبل خبراء مركز ذكاء والشركاء في مجالات ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الجلسات الحوارية وورش العمل المتنوعة في ريادة الأعمال وتحليل البيانات.وسيحصل الفائزون بالمراكز الخمسة الأولى على جوائز مالية يصل مجموعها إلى 900 ألف ريال، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 350 ألف ريال، والمركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150ألف ريال، والمركز الرابع 100 ألف ريال، والمركز الخامس 50 ألف ريال.يُذكر أن "منشآت" تعمل بشكل دائم على إطلاق مجموعة من التحديات التي تهدف إلى تعزيز العمل الريادي والابتكار وتنشر ثقافة العمل الحر وتشجيع المبتكرين والمتميزين في أنحاء المملكة.// انتهى //19:06ت م0114