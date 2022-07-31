القاهرة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسرحب البرلمان العربي بقرار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بتعليق عقد جلسات المجلس حتى إشعار آخر؛ لتهدئة الأوضاع المحتقنة في الشارع العراقي، مشيداً بدعوته للقادة والكتل السياسية العراقية إلى لقاء وطني عاجل؛ لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الشعب العراقي، وإعلاء مصلحة البلاد على كل المصالح الحزبية الضيقة؛ حفاظاً على أمن واستقرار العراق.وطالب البرلمان العربي، في بيان له اليوم، جميع القوى السياسية العراقية الوطنية الفاعلة بضرورة الاحتكام إلى صوت الحكمة والجلوس إلى طاولة حوار وطني يضع في أولويته أمن العراق ووحدته واستقراره وسلامة مواطنيه، مؤكداً دعمه لكل ما يحافظ على أمن واستقرار العراق؛ كونه جزءاً لا يتجزأ من أمن الأمة العربية جمعاء.// انتهى //19:23ت م0116