أبها 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسحجز المنتخب السعودي الشاب مقعدًا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا 2022، عقب الفوز على نظيره اليمني في ربع النهائي.وتغلب منتخبنا الوطني على اليمن بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي من عمر مباراة الدور ربع النهائي، التي جمعت بين المنتخبين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.وشهدت ركلات الترجيح بين المنتخبين تألقًا لافتًا لحارس الأخضر أسامة المرمش، الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيحية، الأمر الذي مكن الأخضر من حسم النتيجة بـ3 -1، متأهلاً بهذا الفوز إلى المرحلة القادمة.// انتهى //19:25ت م0117