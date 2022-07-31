الدمام 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسوصلت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم، إلى العاصمة الأذربيجانية (باكو)؛ لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة.وأدى (أخضر الشاطئية) اليوم، أولى تدريباته على ملعب العاصمة الشاطئي، بقيادة المدرب (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك، الذي عمد قبل انطلاق الحصة التدريبية على الاجتماع بأعضاء البعثة كافة، طالبهم بضرورة الالتزام بتعليمات الإدارة كافة، سواء كانت في داخل الملعب أو خارجه، مع مضاعفة الجهد والعطاء واستغلال المعسكر بتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية منه، لتنطلق بعدها الحصة التدريبية بإجراء تمارين لياقة، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وتنفيذ عدد من الجمل الفنية، وذلك باستخدام الكرة، قبل أن تختتم بإقامة مناورة على كامل الملعب.وسيخوض الأخضر غدًا أولى مبارياته الودية عندما يلتقي بنظيره منتخب أذربيجان، على ملعب العاصمة الشاطئي.// انتهى //19:34ت م0119