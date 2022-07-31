رياضي / قرعة كأسُ العرب للناشئين : الأخضرُ في مجموعة مصر وسوريا ولبنان
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
أبها 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
أُقيمتِ - اليوم - في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها، قرعةُ بطولة كأس العرب للناشئين 2022، التي يستضيفُها الاتحادُ الجزائري لكرة القدم خلال المدة من 22 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبلين.
وأسفرتِ القرعةُ عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة مع منتخبات مصر وسوريا ولبنان، وقد وُزِّعَتِ المنتخباتُ المشاركةُ وعددها 16 منتخباً على أربع مجموعات، جاءت على النحو التالي: المجموعة الأولى: الجزائر - فلسطين - الإمارات - السودان، وفي المجموعة الثانية: تونس - ليبيا - عُمان - اليمن، فيما ضَمَْتِ المجموعةُ الثالثةُ: المغرب - العراق - جزر القمر - موريتانيا.
وتعدُّ بطولةُ كأس العرب لمنتخبات الناشئين، ثالثَ بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022م، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات،وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمرُ حتى يوم 6 أغسطس المقبل.
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20:32ت م
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