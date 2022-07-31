الرباط 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساستضافَتْ منظمةُ العالمِ الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) - في مقرِّها بالرباط اليوم- الحفلَ الختاميَ للدورة 14 للمهرجان الدولي لأطفال السلام، الذي شاركَ فيه أكثرُ من 400 طفلٍ ينتمون إلى 31 دولةً، ضمن برامج الاحتفاء بالرباط عاصمةً للثقافة في العالم الإسلامي 2022م.وأكدَ المديرُ العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك - خلال الحفل- أنَّ الأطفالَ المشاركين في الحفل يعدون سفراءَ للسلام، ويبعثون رسائلَ مفادها رفض الحروب والاعتداءات والظلم والكراهية، معلناً تخصيصَ المنظمة جائزةً سنويةً لأفضل مبادرات الأطفال "عصافير السلام"، وتنظيم احتفال سنوي لعرض إبداعاتهم المتميزة حرصاً من الإيسيسكو على تشجيع الأطفال ودعمهم؛ليكونوا رسلَ سلامٍ وسفراءَ محبةٍ.وألقى بعضُ الأطفال "نداء السلام"، الذي يدعو إلى إشاعة روح التسامح في مختلف مناطق العالم، حتى ينعمَ كلُّ أطفال العالم به، ويعمَّ كلَّ بقاعِ الأرض، قبل تقديمهم عروضاً من التراث لبلدانهم.//انتهى//21:43ت م0122