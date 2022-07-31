الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسدَشَنَّتْ مؤسسةُ الأميرة العنود - اليوم - برنامجَ "صيف العنود" الذي يضمُّ مساراتٍ متنوعةً من البرامج والفعاليات التنموية لمختلف الفئات العمرية، وذلك في 16 مدينةً من مدن المملكة تشمل: الرياض، ينبع، أبها، رفحاء، الجوف، حائل، حفر الباطن، الأحساء، القصيم، بدر، الطائف، أملج، جازان، القنفذة، بيشة،نجران.ويهدفُ البرنامجُ إلى تمكين واكتشاف المواهب وتنميتها، والاهتمام بالموروث الثقافي والتاريخي، انطلاقاً من حرص مؤسسة الأميرة العنود على شمول الفائدة لجميع فئات المجتمع.ويأتي التنوُّعُ في برنامج "صيف العنود" عبر مساراته المتعددة مثل مسار المواهب الذي يهدفُ إلى استثمار أوقات الشباب من خلال ممارسة بعض الفنون المختلفة من موروثنا القديم مثل: مجال الحرف اليدوية والصناعة التحويلية والطبخ والفن التشكيلي والرسم والتعليق الصوتي.كما اعْتَنَتِ المؤسسةُ بالصحة العامة والمتعة من خلال مسار الرياضة والترفيه الذي يضمُّ سباقَ الماراثون وبطولة الخيل والألعاب الإلكترونية.وأكدَتِ المؤسسةُ عنايتَها بالتحصيل العلمي والثقافي لدى الطلاب في المراحل المتقدمة عبر المسار المعرفي الذي يقيمُ دوراتٍ حول اختبار القدرات والتحصيلي، ومن الناحية الثقافية دورات حول أساسيات الحاسب الآلي ومقدمة في الأمن السيبراني.وللمربين والأطفال نصيبٌ كبيرٌ من برنامج صيف العنود من خلال مسار الطفل والأسرة الذي يُقَدِّمُ عددًا من المبادرات التمكينية، وخَصَّصَتْ للأطفال برامجَ عِدَّةً كبرنامج الإعلامي الصغير، وإعادة التدوير، والتاجر الصغير، ومسرح العرائس، وكيف يصنعُ الطفل وجبته الصحية، وغيرها من البرامج المخصصة للأطفال، وفي جانب الأسرة تُقَدِّمُ المؤسسة عِدَّةَ برامج،هي: يوم النسيج، وفن الديكور، وميزان ضبط الذات، والتصوير باحتراف، وبرمجة الأجهزة الذكية.ويَتَطَرَّقُ برنامجُ صيف العنود للموضوعاتِ التي تهمُّ المجتمعَ عبر مسار الحوارات التمكينية الذي تتمُّ فيه مناقشتان عبر مساحة تويتر تختصَّان بالصحة النفسية والذكاء الاصطناعي.ويختتمُ البرنامجُ آخرَ فعالياته بتاريخ 13 أغسطس 2022م،تلك الفعاليات التي تأتي انطلاقًا من أحد أهداف مؤسسة الأميرة العنود في تعزيز وتنمية المجتمعات بمختلف فئاتها، عبر برامج ثقافية وتنموية متنوِّعة من خلال فرص تدريبية رائدة تدعمُ مسيرةَ الوطن التنموية.// انتهى //21:49ت م0123