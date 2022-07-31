حائل 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسنيابةً عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، شَهِدَ وكيلُ الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ - بمقرِّ الغرفة التجارية اليوم - الندوةَ التي أقامها فرعُ هيئة حقوق الإنسان بحائل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والمعرضَ المصاحبَ لها.وتجوَّلَ آل الشيخ في أرجاء المعرض، واستمع إلى شرحٍ عن البرامج والفعاليات المقامة قَدَّمَها مديرُ فرعِ الهيئة بالمنطقة عبدالعزيز الحميان، الذي أشارَ إلى توجيهاتِ وحرصِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود، وسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمينِ - حفظهما الله - لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص،ودعم قضايا حقوق الإنسان، منوِّهاً بالتطورات التي تشهدُها المملكةُ،والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة،التي تجعلُ من الإنسان محوراً للتنمية وفق رؤية المملكة 2030.بدوره، قَدَّمَ مديرُ إدارةِ التواصلِ والتوعيةِ بفرع الهيئة ماجد بن فهد الطوب، نبذةً عن أبرز البرامج والجهود التي قَدَّمَها فرعُ الهيئة بالمنطقة في المجالات التوعوية، معرباً عن شكره لسموُّ أميرِ منطقةِ حائل، وسموِّ نائبِه،ولوكيلِ الإمارةِ على دعم مناشط الفرع.إثر ذلك، بدأت فعالياتُ الندوةِ التي شاركَ فيها كلٌّ من عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل الدكتور خالد بن ناصر الهياف، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة حائل الدكتور عبدالرحمن بن صالح الحمدان.وفي ختام الندوة، كَرَّمَ وكيلُ إمارة منطقة حائل المشاركين في الندوة، والمساهمين في نجاح الفعاليات التوعوية بفرع الهيئة بالمنطقة.// انتهى //21:50ت م0124