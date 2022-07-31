عام / حريقُ غابات بجنوب فرنسا يُدَمِّرُ 620 فداناً من أشجار الصنوبر ويُصِيبُ أربعةَ رجالِ إطفاء
الأحد 1444/1/2 هـ الموافق 2022/07/31 م واس
باريس 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واس
قضى حريقُ غاباتٍ اندلعَ في جنوب فرنسا على 620 فداناً من أشجار الصنوبر وأصابَ أربعةً من رجال الإطفاء بجراح خلال مشاركتهم في إخماد النيران.
وأوضحَ المتحدثُ باسم خدمة الإطفاء وليام بوريلي - في تصريح اليوم- أنَّ الحريقَ الذي اندلعَ في أوبيه بمنطقة جار "عنيف للغاية" بسبب شِدَّةِ الرياح والطقس الجاف.
وقالت أجهزة الحماية المدنية: إنَّ نحوَ 300 رجلِ إطفاء يشاركون في إخماد الحريق الذي لم تتمَّ السيطرةُ عليه حتى الآن.
فيما أشارَ رئيسُ بلدية أوبيه -في تصريحات صحفية- إلى أنَّ السلطاتِ قامت أَجْلَتْ عدداً من الأُسر.
وفي الوقت الذي بدأت فيه ثالثُ موجةِ حرٍّ في فرنسا هذا العام أَعْلَنَتْ مناطقُ عدَّة حالةَ التأهُّب القصوى؛تحسباً لاندلاع حرائق في الغابات.
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22:04ت م
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