باريس 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسقضى حريقُ غاباتٍ اندلعَ في جنوب فرنسا على 620 فداناً من أشجار الصنوبر وأصابَ أربعةً من رجال الإطفاء بجراح خلال مشاركتهم في إخماد النيران.وأوضحَ المتحدثُ باسم خدمة الإطفاء وليام بوريلي - في تصريح اليوم- أنَّ الحريقَ الذي اندلعَ في أوبيه بمنطقة جار "عنيف للغاية" بسبب شِدَّةِ الرياح والطقس الجاف.وقالت أجهزة الحماية المدنية: إنَّ نحوَ 300 رجلِ إطفاء يشاركون في إخماد الحريق الذي لم تتمَّ السيطرةُ عليه حتى الآن.فيما أشارَ رئيسُ بلدية أوبيه -في تصريحات صحفية- إلى أنَّ السلطاتِ قامت أَجْلَتْ عدداً من الأُسر.وفي الوقت الذي بدأت فيه ثالثُ موجةِ حرٍّ في فرنسا هذا العام أَعْلَنَتْ مناطقُ عدَّة حالةَ التأهُّب القصوى؛تحسباً لاندلاع حرائق في الغابات.//انتهى//22:04ت م0125