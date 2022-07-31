عرعر 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسقامَ معالي وزيرِ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر برفقة قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية بجولة ميدانية على منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.وتَفَقَّدَ معاليه سيرَ العملِ وتنفذه وفق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع أعمال المنفذ؛ بما يضمنُ سلامةَ تَنَقُّلِ الركاب والبضائع على الطرق البرية التي تهدفُ إلى تعزيزِ التعاون بين المملكة والعراق،وتسهيلِ حركة التنقْلِ بين أراضيهما، وتأمينِ الطرق المؤدية إليه، وتعزيزِ حركة التبادل التجاري على صعيد حركة نقل الركاب والبضائع والخدمات اللوجستية المتكاملة.// انتهى //22:30ت م0127