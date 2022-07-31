نجران 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران - اليوم - بمركز الفعاليات والمؤتمرات، انطلاق مهرجان صيف نجران "صيفنا هايل"، الذي تنظمه أمانة المنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية.وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت عدد من القصائد، فيما تسلّم سموّه هديةً تذكارية بهذه المناسبة.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس صالح غرم الله الغامدي، أن المهرجان الذي يستمر شهرين في مواقع مختلفة بالمنطقة، يتضمن فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة ومميزة تلبّي رغبات شرائح المجتمع منها، مسابقات ثقافية، ومسابقات لذوي الهمم، ومسرحاً وبيت الرعب، وألعاباً هوائية وألعاباً مختلفة، والديوانية النجدية، إضافةً إلى فعاليات بميدان الهجن والفروسية وفعاليات وفنون شعبية، إلى جانب معرضٍ للتصوير الفوتوغرافي ومعرضٍ للحرف اليدوية والتراثية وخيمةٍ للتسوق.// انتهى //22:51ت م0129