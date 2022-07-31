جدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسأعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر طب العيون السعودي 2022 الذي ستنظمه الجمعية السعودية لطب العيون في فندق الريتزكارلتون بمدينة جدة خلال المدة من 10 - 12 نوفمبر القادم بالتعاون مع مستشفى الحرس الوطني ومستشفى العيون بجدة بالتزامن مع مؤتمر البحر الأحمر الدولي السادس لطب العيون، عن تمديد فرصة التقديم للملخصات العلمية لهذا المؤتمر الدولي قبل الموعد النهائي 10 أغسطس 2022م.يُذكر أن مؤتمر طب العيون السعودي سيستعرض أحدث التطورات في العديد من تخصصات طب وجراحة العيون من أبرزها الشدفة الأمامية, وإعتام عدسة العين والقرنية والجراحة الانكسارية، والشبكية، والتهاب القزحية، وطب عيون الأطفال والحول، بالإضافة إلى تخصصات علم الوراثة، وأعصاب العين، والجلوكوما، وتجميل العين، والبصريات.// انتهى //23:28ت م0131