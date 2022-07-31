الطائف 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واساستخدمت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي للهجن تقنية " الفوتو فينش " التي تعد من أفضل التقنيات الحديثة لالتقاط الصور عند خط النهاية في سباقات مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، المقامة حالياً بميدان الطائف، حيث أسهمت هذه التقنية في ارتياح جميع الملاّك بأحقية الهجن الفائزة، مما يجعل أجواء النديه والحماس تتواصل في السباقات.وتضم لجنة التحكيم في هذه النسخة من المهرجان كوادر عالمية ووطنية شابه يعملون في أنظمة التحكم الموجوده على مستوى السباقات المتعلقه في عالم السرعة، إذ تم توفيرها بأحدث التقنيات العالمية، عبر نظام " الفوتوفينش "، الذي يحدد أحقية المطية الفائزة بدقّة متناهية والفائز الأسرع من خلال التقاط الكاميرا لما يصل لـ 10 آلاف جزء من الثانية.من جهة أخرى تتيح اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع لجنة التحكيم الفرصة للملاك والمشاركين من مشاهدة اللقطات عبر القنوات الرسمية لمهرجان ولي العهد.// انتهى //23:28ت م0132