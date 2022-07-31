الرياض 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسحلّ كبير الإداريين المتحدث الرسمي في شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش ضيفا على برنامج بودكاست "متمم" في موسمه الثاني" قطاعات المستقبل، وذلك في الحلقة التي عقدها ـ اليوم ـ بعنوان "مشروع البحر الأحمر ومستقبل السياحة المستدامة" .وتحدّث درويش خلال الحلقة عن رؤية مشروع البحر الأحمر الذي بُدئ العمل عليه من العام 2019م، مسلطا الضوء على رحلة تطوره وانعكاساته ليصبح وجهة البحر الأحمر المستقبلية، ويسهم في توفير فرصة استكشاف وجهة سياحية فاخرة، تتميز بتنوع فريد ومذهل للزوّار من جميع أنحاء العالم، ودور ذلك في رفع جودة الحياة لمنطقتي أملج والوجه.وأوضح أنه بدأ تجهيز البنية التحتية والمنطقة لمشروع "أمالا " بتوقيع 250 عقدا بقيمة تجاوزت 5 مليارات ريال، وذلك استعدادا لبناء الأصول في المستقبل، مشيرا إلى مشاركة المشروع في توطين الوظائف، إضافة إلى دعمه وتمكينه للكوادر الشبابية وتنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة، كما تطرق إلى تأهيل الكوادر المحلية والاهتمام ببناء برامج تدريبية لقطاعات المستقبل وإطلاق مبادرات في أكثر من قطاع.واستعرض درويش أبرز ما أنجز في مشروع البحر الأحمر وانتقاله لمرحلته الثانية، بما في ذلك من تشغيل المشروع وتجربته للحفاظ على البيئة، واعتماده على الطاقة المتجددة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة، كما تطرق للحديث حول مستقبل شركة البحر الأحمر للتطوير، مؤكدا أن هناك توجها إلى البدء بمشاريع قادمة ممتدة في أرجاء المملكة للارتقاء بمفهوم الرفاهية نحو آفاق جديدة على مدار السنوات المقبلة.يذكر أن "بودكاست متمم" هو أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها.// انتهى //23:39ت م0133