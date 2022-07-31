جدة 02 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م واسعقد أمناء ورؤساء أوقاف الجامعات السعودية - اليوم - بمقر مكتبة الملك فهد العامة بجدة, اللقاء الخامس عشر للمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية.وناقش المجلس خلال الاجتماع، القواعد المنظمة لأعمال المجلس، كما استعرضت ورقة عمل بعنوان "الهيكل الإداري والتنظيمي المقترح للمجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية"، أعدّها المشرف على أوقاف جامعة تبوك الدكتور محمد بن خليل الشيخي.واستعرضت اللجنة الخماسية المشكّلة من المجلس بهدف متابعة تنفيذ برامج وأهداف اللقاء التنسيقي؛ ورقة عمل بعنوان "العلاقة الوظيفية بين أمانة الأوقاف الجامعية وحدودها"، فيما استعرض الأمين العام لأوقاف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالقيوم بن عبدالعزيز الهندي, ورقة عمل ختامية بعنوان " آلية تفعيل الإثراء العلمي المشترك وتبادل الخبرات بين الأوقاف الجامعية".يُذكر أن أمانة المجلس التنسيقي لأوقاف الجامعات السعودية, تسعى إلى أن تكون أوقاف الجامعات قطاعًا فاعلًا ومؤثرًا، ويسهم في دعم وتطوير الجامعات وأوقافها؛ لتحقيق أثرٍ تنموي مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة تلبي احتياجات الجامعات وأولوياتها التنموية.// انتهى //23:58ت م0134