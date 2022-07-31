أبها 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستأهلت منتخبات فلسطين والسعودية ومصر والجزائر للدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم، التي تقام في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط.ففي المباراة الأولى حقق منتخب فلسطين فوزاً على نظيره الأردني بنتيجة 5 - 4 " ركلات الترجيح " ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1.وسجل لمنتخب الأردن اللاعب علاء دية، بينما جاء هدف منتخب فلسطين بواسطة محمد صندوقة الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب السعودي بنتيجة 3 - 1 " ركلات الترجيح " على منتخب اليمن، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.ونال لاعب المنتخب السعودي أسامة المرمش جائزة أفضل لاعب في المباراة.وفي المباراة الثالثة، حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره المغربي بنتيجة 2 - 1 ، ليتأهل إلى المربع الذهبي.سجل هدفي منتخب مصر كل من أحمد حواش وصلاح مصطفى، بينما جاء هدف منتخب المغرب عن طريق أسامة اليعقوبي، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.وفي ختام مباريات دور الثمانية فاز منتخب الجزائر على منتخب تونس بهدف دون رد، سجله اللاعب حاجي عفاري، والذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلك النتائج، يلتقي الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي المنتخب الفلسطيني مع المنتخب السعودي، ومنتخب مصر أمام الجزائر.// انتهى //00:46ت م0001