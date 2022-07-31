الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واستُوِّجَ المنتخب السعودي للشباب بلقب النسخة الأولى من بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة، عقب تغلبه على نظيره البحريني بثلاثة أشواط نظيفة، خلال المواجهة الختامية التي جمعتهما أمس على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.بدأت المواجهة بإثارة أشعلت المنافسة بين المنتخبين، فقد سار الشوط الأول نقطة بنقطة وسط أفضلية للمنتخب البحريني، قبل أن يعود المنتخب السعودي في النقاط الحاسمة وينهي الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 27 - 25 .وواصل الأخضر التألق في الشوط الثاني، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في توسيع الفارق إلى 10 نقاط، وأنهاه لمصلحته بنتيجة 25 - 18، فيما شهد الشوط الثالث الكثير من الإثارة عقب أن تقدم المنتخب البحريني في النتيجة بفارق 5 نقاط، ليعود الأخضر الشاب لأجواء اللقاء ويحسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 22 - 25.// انتهى //01:11ت م0002