نواكشوط 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسسلّم وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أمس رسالة خطية من الرئيس محمد ولد الغزواني لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون.وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أن الرئيس الجزائري أعرب خلال استقباله وزير الخارجية الموريتاني عن حرصه وبلاده على تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق آمال الشعبين وتطلعاتهماإلى مزيد من التقدم والرفاه.// انتهى //02:00ت م0003