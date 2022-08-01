اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
طوكيو 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر 131 نقطة، أو ما يعادل 47ر0% ، ليصل إلى 27ر27933 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 50ر11 نقطة، أو59ر0% ، ليصل إلى 81ر1951 نقطة.
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