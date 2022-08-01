طوكيو 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 63ر 131 نقطة، أو ما يعادل 47ر0% ، ليصل إلى 27ر27933 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 50ر11 نقطة، أو59ر0% ، ليصل إلى 81ر1951 نقطة.// انتهى //06:02ت م0009