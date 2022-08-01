عام / "الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
المدينة المنورة 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع وينبع ، يبدأ الساعة الـ 9 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم .
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