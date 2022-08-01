المدينة المنورة 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022م واسنبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنورة ومحافظات الأكحل والمهد ووادي الفرع وينبع ، يبدأ الساعة الـ 9 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم .// انتهى //06:55ت م0010