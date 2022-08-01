المدينة المنورة 3 محرم 1444هـ الموافق 1 أغسطس 2022م واستقدم جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري خدمات تطوعية لضيوف الرحمن زوار مسجد المسجد النبوي في الموسم الثاني من الحج بعد أن منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة حج هذا العام ضمن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بأعمال الحج .وتنفذ إدارة الجمعية العديد من البرامج والمبادرات والمشاريع المنفذة لموسم الحج من أبرزها، مشروع إفطار صائم في عشر ذي الحجة بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين في المسجد النبوي الشريف للحجاج والزوار، ومشروع الصدقة خلال شهر ذي الحجة مستهدفا الأشد احتياجاً لصالح الأسر المستفيدة بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مشروع سُقيا الماء للمساجد والحجاج حيثُ يتم توزيع عبوات الماء على زوار المدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى داخل المنطقة، ومشروع الأضاحي الذي يوزع على الأسر المستفيدة، ومشروع تفريج الكرب، ومشروع دعم الأسر بالسلال الغذائية، ومشروع دعم الأوقاف السبعة الخاصة بالجمعية التي يعود ريعها للأسر المستفيدة .وتحرص جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري على تنفيذ البرامج والمشاريع المتوافقة مع خطتها الإستراتيجية وذلك لتقديم الخدمات والرعاية للأسر المستفيدة وإخراجها من الحالة الرعوية إلى الحالة التنموية من خلال الأهداف البيعية من ضمنها التسويق الإلكتروني والتسويق عبر المؤسسات المانحة .// انتهى //07:09ت م0012