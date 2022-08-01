إسلام آباد 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم إشراف رئيس الوزراء شهباز شريف شخصيا على أعمال إغاثة المنكوبين من الفيضانات التي اجتاحت أنحاء مختلفة من باكستان وخاصة إقليم بلوشستان الأكثر تضرراً من السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.وأخبرت عن تأثر النشاط العام في باكستان وخاصة حركة النقل والرحلات الجوية وإمدادات الكهرباء وشبكة الاتصالات بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.وأشارت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي وسرعة تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات منها دعوة رئيس سريلانكا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ الاقتصاد، وتأثر العديد من البلدان النامية من أزمتي الطاقة والأمن الغذائي، وتعرض معظم دول جنوب غرب آسيا لموجة شديدة من الأمطار التي أدت إلى حدوث فيضانات.// انتهى //07:19ت م0013