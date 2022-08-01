مكة المكمرة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأسهم بفضل الله تعالى فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر "سنتان وثلاثة أشهر" من التهابات متكررة في الدماغ بسبب كيس خلقي.وأوضح الفريق الطبي أن الطفل كان يعاني من صداع مع خروج صديد من مؤخرة الرأس إضافة إلى انخفاض في درجة وعي الطفل ، حيث تبين بعد عمل "الرنين المغنطيسي" وجود زيادة في حجم الكيس الخلقي مع تجمع الصديد (خراج ) في المخيخ مما أدى إلى الضغط على الأنسجة العصبية، وقد تقرّر التدخل الجراحي العاجل، حيث تم إجراء الجراحة بواسطة الميكروسكوب واستغرقت العملية 4 ساعات وتكلّلت بالنجاح ولله الحمد. وسيخضع الطفل بعد ذلك للمتابعة الدقيقة في المستشفى .// انتهى //07:39ت م0015