الخرطوم 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في السودان بولاية غرب دارفور.وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا) مساء الأحد أن حالة الإصابة تعود لطالب يبلغ من العمر 16 عاما.وذكرت الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة أن حالات الاشتباه بالمرض كانت تبلغ 38 حالة، وأن جميع نتائجها المخبرية جاءت سلبية عدا حالة الطالب من ولاية غرب دارفور.// انتهى //07:55ت م0017