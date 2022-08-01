جدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسوقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ممثلة في مبادرتها الوطنية "نساند ™" أمس، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.ووقع اتفاقية التعاون نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في "سابك" المهندس عبدالله بن سيف العريفي، وأمين عام غرفة جدة رامز منصور آل غالب.وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون بين الطرفين على توفير الوظائف بالإضافة لتأهيل وتدريب رواد الأعمال السعوديين في المجال الصناعي، حيث ستسهم "سابك" في دعم توظيف الكوادر الوطنية وذلك ضمن سعي الشركة إلى تطوير الصناعة المحلية، وإيجاد فرص عمل نوعية جديدة ذات قيمة عالية.وأكد المهندس العريفي أن دور "نساند™" بتطوير أعمال المحتوى المحلي، يأتي انطلاقا من دور "سابك" المركزي في دعم الصناعات الوطنية، وتطوير صناعة محلية قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن "سابك" أطلقت مبادرة "نساند™" كمحرك متكامل للتوطين؛ يهدف إلى التعاون مع جميع الشركاء في تطوير المحتوى المحلي في المملكة وإلى معالجة التحديات التي يواجهها المستثمرون ورواد الأعمال.وأوضح أن الاتفاقية تجسّد دور "سابك" الريادي في القطاع الصناعي ضمن جهود الشركة لتمكين رؤية المملكة 2030، من خلال تأهيل وتطوير رواد أعمال صناعيين سعوديين، وربط مشاريعهم بمبادرة "نساند™"، التي تمثل منصة متكاملة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير أعماله، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مجالات المشتريات والصناعات التحويلية وتنمية القوى العاملة، والاستفادة من حزم الدعم والتمكين لرواد الأعمال في تأسيس أعمال جديدة.وكانت "سابك" قد أسست وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال مطلع 2017م، لتكون عنصراً أساسياً في تمكين تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى توفير فرص مجدية للمستثمرين، وبالأخص الشباب منهم، ورواد الأعمال ممن يرغبون بتطوير أعمالهم في قطاعات صناعية مبتكرة ورائدة، تسهم في رفع مستوى توطين التقنيات الصناعية، وتوفر فرص عمل جديدة، وترفع من حجم الصادرات السعودية للخارج.// انتهى //09:30ت م0019