الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار الحالة المطرية على منطقة الرياض حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع تساقط البرد تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وشبه إنعدام في الرؤية الأفقية، تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية وشقراء وحريملاء وثادق ومرات وضرما، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.كما توقع المركز أن تبدأ الحالة المطرية - بمشيئة الله تعالى - من الساعة الرابع عصراً وتستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //09:33ت م0020