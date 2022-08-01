تونس 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسقدمت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم قراءة في المشهد السياسي المستقبلي في تونس بعد الموافقة خلال الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد.وأشارت في سياق متصل إلى تأكيد وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الإئتماني أن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد.وتطرقت صحف الإثنين إلى تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريحات صحفية وقوف بلاده إلى جانب تونس.وواصلت رصدها لردود الفعل الرافضة لمحاولات بعض الأطراف الخارجية التدخل في الشأن الداخلي التونسي.وعرجت صحف تونس على موجة الحر غير المسبوقة التي تشهدها دول أوروبية، مشيرة إلى تسبب الحرارة الشديدة التي تم تسجيلها خلال الشهر الماضي في إسبانيا في وفاة 2064 شخصا.// انتهى //09:41ت م0022