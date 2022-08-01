واشنطن 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ولاية ألاسكا الأمريكية، فيما لم تصدر تحذيرات عن احتمال وقوع موجات مد عاتية "تسونامي".وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 68 كيلومترا من مدينة أكوتان، وعلى عمق 41.9 كيلومتر، مشيرًة إلى أنه لم ترد تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال حتى الأن.// انتهى //09:42ت م0023