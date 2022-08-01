الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس فعاليات بطولة Fortnite ثالث منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والتي أقيمت على مدى أربعة أيام ضمن موسم الجيمرز والمقام في بوليفارد رياض سيتي في مدينة الرياض.وشارك في البطولة 88 لاعباً من نخبة لاعبي Fortnite من مختلف أنحاء العالم في فرق ثنائية، حيث تم تخصيص جوائز بلغت قيمتها مليون دولار لطور "بلا بناء" والذي أقيمت خلاله 12 مواجهة خلال يومي 28 و 29 يوليو الماضي، فيما تم تخصيص جوائز بلغت قيمتها مليون دولار للطور "العادي" والذي أقيمت خلاله كذلك 12 مواجهة يومي 30 و 31 يوليو الماضي .وحقق الثنائي Anas و Pinq المركز الأول ولقب منافسات طور بلا بناء وذلك بتحقيق 320 نقطة والحصول على الجائزة البالغة قيمتها 250,000 دولار، في حين حقق الثنائي EpikWhale و Malibuca لقب منافسات الطور العادي بمجموع 359 نقطة والحصول على الجائزة البالغة قيمتها 250,000 دولار .وأوضح مدير إدارة الرياضات الإلكترونية في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران أن بطولة Fortnite هي ثالث بطولات الاتحاد هذا الموسم، معرباً عن سعادته بنجاح منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية.// انتهى //10:07ت م0028