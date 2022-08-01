الرباط 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسركزت الصحف المغربية الصادرة اليوم على التوجهات العامة الواردة في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى 23 لتوليه مهام الحكم في بلاده، مبرزة الموضوعات الرئيسية التي ركز عليها الخطاب.واهتمت بتحذيرات البنك المركزي المغربي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية من خطر العجز المائي الذي يتفاقم بطريقة مقلقة بفعل استحواذ القطاع الزراعي على حوالي 88% من الاستهلاك الوطني للماء.وأخبرت صحف الاثنين عن مخلفات الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت بعض المناطق بموريتانيا، والتي باتت تحاصر عددًا من الأرياف.وتطرقت إلى الانتخابات البرلمانية التي شهدتها السنغال أمس، من أجل انتخاب 165 نائبًا في الجمعية الوطنية للسنوات الخمس المقبلة.ونشرت صحف الرباط تأكيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 21 مليون شخص في أفريقيا تضرروا من الجفاف بعد أربعة مواسم متتالية من شح الأمطار في كل من الصومال، وشمال كينيا، وجنوب وشرق إثيوبيا مع احتمال تسجيل موسم خامس من الجفاف.// انتهى //10:10ت م0029