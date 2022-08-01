الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسحقق مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م، ارتفاعاً بنسبة 0.7% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة +1.9%، وذلك وفقاً لنتائج الهيئة العامة للإحصاء.وكشفت الهيئة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية كان المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني 2022م مقارنة بالربع الثاني من عام 2021م, حيث سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.9%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وذلك على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022.ونظراً لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، انخفضت أسعار كل من الفلل بنسبة 1.1%، والشقق بنسبة 1.1%، والبيوت بنسبة 0.9%، في حين استقرت أسعار العمائر السكنية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر، وسجل القطاع التجاري انخفاضاً بلغت نسبته 1.5% متأثرًا بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-1.5%)، وكذلك انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1%، في حين ارتفعت أسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1%، من ناحية أخرى استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.كما سجل القطاع الزراعي انخفاضاً بنسبة 0.6% متأثراً بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (-0.6%).// انتهى //10:49ت م0035