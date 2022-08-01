المدينة المنورة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسيتزايد الطلب المحلي والعالمي على تمور المدينة المنورة خاصة على نوع "العجوة" حيث تتراوح أسعار الجملة للنوع المتوسط هذه الأيام ما بين 20 و 30 ريالاً، في الوقت الذي يلحظ نشاط عام في سوق التمور المركزي بالمدينة المنورة مع بداية موسم الجني لأنواع العجوة والمجدول والصفاوي.وبين مدير الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز الردادي أن قرابة 4 ملايين نخلة ترفد بخيراتها الأسواق من محصول التمور، فيما يدخل نوع الرطب أواخر موسمه لأنواع الروثانة والبيض والحلوه وغيرها حيث تتراوح أسعار الجملة ما بين 12 إلى 20 ريالاً .يذكر أن منطقة المدينة المنورة تشتهر بإنتاج أنواع متعددة من التمور منها العجوة والصفاوي والمجدول والعنبره والصقعي والبرني والمبروم التي يحرص على شرائها الزوار وجموع قاصدي المسجد النبوي لا سيما مع في موسم الحج ومع بداية موسم العمرة لعام 1444 هـ.// انتهى //10:50ت م0036