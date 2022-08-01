الخرطوم 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قبوله مبادرة التوافق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة.ونشرت إعلان وزارة الصحة السودانية أمس تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة في السودان بولاية غرب دارفور.ولفتت الصحف إلى تصريح وزير الخارجية السوداني علي الصادق، أن السودان ومصر وإثيوبيا تتفاوض من أجل مصالحها الحيوية في أزمة سد النهضة.وركزت صحف السودان على لقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، بالعاصمة أديس أبابا، أمس بالمبعوث الأمريكي الجديد للقرن الأفريقي مايك هامر، مؤكدين أهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود للمناطق الإثيوبية المنكوبة جراء النزاع.// انتهى //10:53ت م0038