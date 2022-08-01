بريدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسينطلق غداً، مهرجان العنب الذي تنظمه بلدية القوارة ويستمر لمدة خمس أيام، تحت عنوان "عناقيد العنب.. ثريات الذهب"، لتسويق إنتاج أكثر من 50 مزرعة.وتأتي هذه المهرجانات والفعاليات لتشجيع المزارع السعودي وتسويق منتجاته والارتقاء بالإنتاج الزراعي وجودته والتنافسية وتسليط الضوء على القدرات البشرية المنتجة.ويهدف المهرجان إلى إحداث حراك اقتصادي وتسليط الضوء على ما تزخر به المملكة من منتجات ومحاصيل زراعية وأهمية الاستثمار الزراعي، مع الأخذ بالاعتبار إيجاد حراك سياحي بفعاليات ومشاركات متنوعة، إضافة إلى الفعاليات الخاصة بالطفل من خلال العروض التشويقية اليومية وأركان المبيعات الخاصة بالأسر المنتجة ومشاركة المواهب الشابة وخلق فرص وظيفية للشباب.// انتهى //11:02ت م0040