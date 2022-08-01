ظلم 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسقدّم مستشفى ظلم العام خدماته لـ 18176 مستفيداً وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت صحة مكة المكرمة أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بلغ 8846 مستفيداً، و4953 مراجعاً لقسم الطوارئ ، وتم إجراء أكثر من 4 آلاف فحص مخبري فيما بلغ عدد المنومين 377 مريضاً.يذكر أن مستشفى ظلم يضم عدة أقسام، منها وحدة للغسيل الكلوي، ومركز للعلاج الطبيعي، وقسم للرعاية الصحية المنزلية وغيرها من الأقسام.// انتهى //12:19ت م0049