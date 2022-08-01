صبيا 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان جولات رقابية مكثفة داخل الأحياء السكنية والقرى التابعة لمحافظة صبيا بهدف رصد التجاوزات وإصدار المخالفات بحق من يخالف أنظمة البلدية من خلال تسوير المواقع الإنشائية، وخلط الإسمنت على الأرصفة والشوارع، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم إزالة مخلفات البناء أو الهدم أو الترميم، وإتلاف الشوارع المسفلتة عند استخدام المعدات، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة، وعدم نظافة الموقع أثناء وبعد العمل.وأفاد رئيس بلدية صبيا المكلف المهندس وليد جابر الفيفي، أن البلدية قامت بتنفيذ (2682) جولة رقابية منها (2247) مكتملة الإجراء، و(435) ما زالت تحت الإجراء وذلك وفقاً لجدولة الأعمال الميدانية المخصصة لكل مراقب ميداني في البلدية، وذلك سعياً منها لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة والعمل على رفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري داخل نطاقها الخدمي، ورفع وعي المقاولين وملاك المباني وتنبيههم من ارتكاب المخالفات المرتبطة بأعمال البناء.ودعا المهندس الفيفي الجميع للتقيد بالأنظمة والتعليمات مع مراعاة الدور الرقابي للبلدية وما تقوم به في سبيل خدمة المحافظة من خلال العمل على تحسين المشهد الحضري والتخلص من الظواهر المشوهة للمظهر العام.// انتهى //12:21ت م0050