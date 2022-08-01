الكويت 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسالتقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت اليوم، بالنائب البرلماني لوزير الخارجية الياباني هوندا تارو، الذي يزور الكويت حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //12:45ت م0052