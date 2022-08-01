سياسي / وزير الخارجية الكويتي يلتقي بالنائب البرلماني لوزير الخارجية الياباني
الاثنين 1444/1/3 هـ الموافق 2022/08/01 م واس
الكويت 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واس
التقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت اليوم، بالنائب البرلماني لوزير الخارجية الياباني هوندا تارو، الذي يزور الكويت حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
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12:45ت م
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