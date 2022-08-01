الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدّعم بالمتطلبات والشروط كافة، يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية.وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، أن الإعلان عن نية الترشح لاستضافة كأس آسيا للسيدات 2026، يأتي في ظل الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وهو ما يدفع الاتحاد دائمًا للمنافسة على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية.وقال المسحل: "الرغبة في استضافة البطولة، تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، التي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حداثة عهدها"، مشيراً إلى أن الخطة الطموحة التي وضِعت بشأن كرة القدم النسائية في المملكة، لا تستهدف فقط نشر اللعبة أو التمثيل المشّرف في البطولات، ولكن تقديم الاتحاد السعودي نسخًة مميزة لكرة القدم النسائية، مبيناً أن الاتحاد السعودي سيبدأ في تكوين لجنة مختصة، للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة للمملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق الهدف المنشود.// انتهى //12:50ت م0055