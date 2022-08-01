الدمام 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسزرعت أمانة المنطقة الشرقية خلال العام الماضي 2021م ضمن مشاريع التشجير وأنسنة المدن أكثر من ٣ ملايين زهرة موسمية و٦٩،٤٢٥ شجرة، وتهيئة أكثر من ٥٠٠ حديقة عامة ومنتزه بالمنطقة، وتطوير 162 مضمار مشي في حاضرة الدمام.وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مواقع التشجير شملت الأحياء السكنية والطرق المحورية والميادين العامة والحدائق العامة والواجهات البحرية، مبينة أنها تستهدف خلال العام الجاري 2022م زراعة 76 ألف شجرة.// انتهى //12:50ت م0056