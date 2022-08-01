الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأنجزت أمانة منطقة الرياض، تخطيط 1.5 مليون متر طولي من الدهانات الأرضية لطرق العاصمة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك في إطار سعيها إلى رفع مستوى السلامة المرورية في الطرقات، وتحسين تجربة تنقل السكّان والزوار في مختلف أرجاء المدينة.وأشارت الأمانة إلى أن أعمالها في تخطيط الدهانات الأرضية متواصلة، حيث تُعد من بين مستهدفاتها التي تتطلع من خلالها إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدينة، وبما يسهم في تحقيق تطلعات السكّان.وتأتي خطوة تخطيط الطرق بالدهانات متماشية مع جهود أمانة منطقة الرياض المتكاملة التي تشمل العناية بالطرقات وتطويرها، كأعمال إعادة السفلتة، وزراعة الأشجار، وتخصيص مسارات للمشاة، والعديد من الإجراءات الهادفة إلى أنسنة المدينة، وتعزيز تنافسيتها.// انتهى //12:51ت م0057