الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم"،أمس اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعيةوأوضح الأمين العام لـ"تراحم" صقر القرني، أن الاتفاقية تهدف إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم وتحفيز القطاع البحثي والاجتماعي وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته، من خلال تعزيز البحوث والدراسات، ودعم المبادرات الموجهة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وتفعيل دور الأطراف في تحقيق رؤية المملكة 2030.وتُلزم الاتفاقية الطرفين بتبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، ودعم واقتراح المبادرات والابتكارات الاجتماعية ذات العلاقة.// انتهى //12:53ت م0059