الدمام 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، معالي الدكتور أحمد الشعيبي بمناسبة إنتهاء فترة تكليفه رئيساً للتجمع الصحي بمحافظة الأحساء.وقدم سموه الشكر للدكتور الشعيبي على ما قدمه خلال فترة تكليفه متمنياً له دوام التوفيق والسداد.وأعرب الدكتور الشعيبي عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه اللامحدود لأعمال التجمع الصحي بالأحساء ومتابعته المستمرة للمشاريع الصحية بالمحافظة لتقديم خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية.// انتهى //12:54ت م0060