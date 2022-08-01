صبيا 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسانطلقت فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي الذي تشرف عليه مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وينفذه قسم الموهوبين بمركز الأمير ناصر بن عبد العزيز لرعاية الموهوبين ويستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.ويستهدف البرنامج الطلبة المجتازين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين من الصفوف الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، للأعوام 2020 م و2021م و2022م، بالإضافة إلى أن المنهج العلمي للبرنامج يرتكز على أربعة مسارات هي العلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الهندسية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، ويتكون من عدة وحدات علمية إثرائية متخصصة، ونشاطات تطبيقية ومشروعات علمية، وحقائب نشاطات مهارية، ورحلات وزيارات علمية.ويسهم البرنامج إلى استثمار أوقات الطلبة خلال الإجازة الصيفية، وتوسيع مداركهم العقلية والمعرفية، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، وإكسابهم مهارات القرن 21 وتوفير بيئة علمية وإثرائية تمكن الطلبة من مخالطة أقرانهم الموهوبين بنفس الفئة العمرية، إضافة إلى ممارسة أنشطة علمية تحت إشراف متخصصين لإبراز قدراتهم الإبداعية.// انتهى //12:55ت م0061