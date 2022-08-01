حائل 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسكثفت أمانة منطقة حائل ممثلة بمحافظة الشنان والقرى التابعة لها أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمعالجة التشوهات البصرية وذلك من خلال فرق ميدانية مخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الشنان المهندس مشعل بن منيف الشمري أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت رفع ما يقارب 250 متر مربع من مخلفات البناء ومعالجة 112 حاوية متهالكة بأخرى حديثة ومعالجة 12000 متر طولي من دهانات الأرصفة بالطرق والمحاور الرئيسة وتنفيذ 2000 متر مربع من الأرصفة والانترلوك، ومعالجة 33 بلاغ لصيانة أعمدة الإنارة.// انتهى //13:01ت م0062