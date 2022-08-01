الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسنظمت هيئة فنون العمارة والتصميم لقاءً عبر الاتصال المرئي بعنوان "التصميم الصناعي" بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع المهتمين، وتعريفهم بالدور التنموي، للهيئة إلى جانب عرض المبادرات المتعلقة بالتصميم الصناعي.وانطلق اللقاء بالتعريف بقطاع فنون العمارة والتصميم؛ المتمثل بالبيئة المبنية والمنتجات، والتواصل البصري ذو القيمة الجمالية والعملية، ويشمل ذلك قطاعات العمارة، والتصميم الداخلي، والتخطيط والتصميم الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي.وأكدت الدكتورة سمية السليمان خلال اللقاء سعي الهيئة لتحفيز التميز الذي يعكس الثقافة السعودية ويحقق التطلعات ويمّكن المواهب الوطنية، مما يحسن جودة الحياة ويجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي عالمياً.واستعراض اللقاء استراتيجية الهيئة التي تسعى لتنظيم القطاع وتطويره، والاهتمام بالتعليم والتطوير المهني، وتطوير المحتوى، والمشاركة المجتمعية والتواصل، وتفعيل هيئة فنون العمارة والتصميم.وتناول اللقاء المبادرات التي تندرج ضمن كل هدف من أهداف الإستراتيجية التي تعمل على ازدهار المجال وتحسينه، ويصل مجموع هذه المبادرات إلى 33 مبادرة حيوية وفعالة.وتطرقت محاور اللقاء إلى المبادرات المتعلقة بالمصممين الصناعيين، كمبادرة تطوير سياسات القطاع، ومسابقات وجوائز العمارة والتصميم، وحاضنات ومسرعات الأعمال.وفي الختام خُصصت مساحة للمشاركات من قبل الحضور المهتمين والمتخصصين للمناقشة وتبادل الآراء وطرح الأفكار والاقتراحات التي تثري قطاع العمارة والتصميم، وتُنمي قطاع التصميم الصناعي.// انتهى //13:22ت م0080