الرياض 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسحصل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض على شهادة الجودة العالمية الآيزو [ISO 9001:2015] الممنوحة من المنظمة العالمية SAI Global في جودة العمل الإداري.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة عبدالله بن محمد الشبانات أن الفرع حصل على هذه الشهادة بعد أن أتمّ ورشة عمل تدريبية مع فريق الجودة من منسوبي الفرع، استمرت لمدة خمسة أيام، وجولات تدقيق على الإدارات والأقسام بالفرع للتأكد من تطبيقها للمعايير المعتمدة.يذكر أن الرئاسة العامة حصلت مسبقاً على شهادة الأيزو ISO على مستوى المنظمة، وأمن المعلومات، وفي عدة مجالات لرفع كفاءة العمل.// انتهى //13:30ت م0081