عرعر 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة الشيخ عبدالله بن صالح المحيميد الذي أطلع سموه على سير العمل بالمحكمة الإدارية.واستمع سموه لشرح عن أبرز أعمال وإنجازات المحكمة وما تقوم به من دور في إنهاء القضايا والمعاملات.وأثنى سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على الدور الذي يضطلع به جهاز المحكمة الإدارية مؤكدا أهمية الحرص على التطوير الدائم لأداء العمل في جميع المرافق القضائية والإدارية؛ للإسهام في تحقيق المستهدفات وفي مقدمتها تحقيق العدالة الناجزة.// انتهى //13:40ت م0082