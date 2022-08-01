الكويت 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 9ر48 نقطة، ليبلغ مستوى 87ر7765 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 63ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 19ر432 مليون سهم عبر تنفيذ 14704 صفقات نقدية بقيمة 2ر88 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 7ر21 نقطة، ليبلغ مستوى 07ر5897 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 في المئة عبر تداول 7ر324 مليون سهم من خلال 7935 صفقة نقدية بقيمة 5ر34 مليون دينار كويتي.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر60 نقطة، ليبلغ مستوى 84ر8663 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 71ر0 في المئة عبر تداول 4ر107 مليون سهم في 6769 صفقة بقيمة 6ر53 مليون دينار.// انتهى //13:49ت م0084