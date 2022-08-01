طرابلس 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واسانطلقت في العاصمة الليبية طرابلس اليوم جلسة المجلس الأعلى للدولة لإعادة انتخاب مجلسه وهي الانتخابات التي تجرى بشكل سنوي.وتقدم للانتخابات ثلاثة مرشحين بالإضافة للرئيس الحالي خالد المشري وهم فتح الله السريري وعبد السلام الصفراني والعجيلي سديل.وينتخب المجلس الأعلى للدولة هيئته الرئاسية المتمثلة في رئيس المجلس ونائبيه إلى جانب مقرر المجلس.// انتهى //13:57ت م0085