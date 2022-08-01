بريدة 03 محرم 1444 هـ الموافق 01 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية تأهيل الأحداث والجانحين بالقصيم "بدائل" محمد الغضية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد صدور القرار بتأسيس الجمعية، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة ثامر الحربي.وبارك سموه صدور القرار بتأسيس الجمعية، متطلعاً أن يكون لها الدور البارز في مجالاتها، والمساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى إصلاح الأحداث وتوعيتهم تجاه المخاطر التي قد تؤثر عليهم لضمان أبناء فاعلين لخدمة وطنهم ومجتمعهم.واستمع سموه إلى شرح من الغضية عن أهداف الجمعية وخططها ومشاريعها المستقبلية، مشيراً إلى أنها تعد الأولى من نوعها في المملكة وتهدف إلى التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ الأحكام البديلة، لتأهيل الأحداث الجانحين، وذلك بإيجاد بيئة مناسبة لكل فئة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.// انتهى //14:25ت م0088